Небензя заявил, что падения ракеты рядом с больницей в Киеве можно было бы избежать

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Трагедии с падением ракеты рядом с больницей в Киеве можно было избежать, если бы Украина не нарушала нормы международного гуманитарного права и не размещала системы ПВО в жилых кварталах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил, что российская сторона не наносит удары по украинским гражданским объектам. При этом он подчеркнул, что военные РФ действительно осуществляли в тот день выстрелы, но их целью становились объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ.

"Одной из целей в Киеве стал завод имени Артема, одного из крупнейших предприятий концерна Укроборонпром. Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов. И эта цель, согласно данным объективного контроля и по свидетельствам самих киевлян, была поражена", – приводит РИА Новости слова российского постпреда.

Он также отметил, что в связи с расположением данного завода примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы "Охматдет" есть все основания полагать, что упавшая ракета украинских ПВО была выпущена именно для перехвата того орудия России, которое ударило по заводу.

Информация о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве появилась в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины заявили, что в результате атаки повреждения были зафиксированы у токсикологического отделения медучреждения.

Представители Минобороны России опровергли сообщения о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам украинской столицы. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Киева и авиационным базам ВСУ. По данным министерства, в здание киевской больницы попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о бесчеловечности киевского режима после попыток использовать трагедию с детской больницей "Охматдет" в целях пропаганды. Она также назвала подтвержденным фактом попадание западной ракеты ЗРК Nasams в строение на территории больницы.