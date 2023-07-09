Замминистра обороны Украины Маляр признала удар Киева по Крымскому мосту осенью 2022 года

Фото: СК РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале признала, что ответственность за подрыв Крымского моста лежит на киевских властях.

"273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", – написала она.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На автодорожной части моста подорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП погибли три человека.

Организатором теракта на Крымском мосту Федеральная служба безопасности (ФСБ) России назвала Главное управление разведки Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Всего по делу о взрыве задержали восемь человек.

Согласно информации спецслужб, взрывчатое устройство было завернуто в полиэтиленовую пленку. Груз перевозился по маршруту Болгария – Грузия – Армения, после чего через Верхний Ларс был доставлен в Россию.



Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей