Президент ФРГ в жесткой форме потребовал от Зеленского объяснений за отмену визита – СМИ

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в жесткой форме потребовал от него объяснений из-за отмены визита в Киев. Об этом со ссылкой на источники в Берлине и Киеве сообщает Spiegel.
По информации издания, после этого инцидента немецкие власти предприняли все усилия для урегулирования ситуации и в конце концов согласовали телефонный разговор лидеров двух стран.
"Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера", – пишет журнал.
Отмечается, что сначала украинский лидер выразил сожаление из-за отмены визита, а затем предложил приехать Штайнмайеру в Киев 8 мая, однако эта дата оказалась неудобной для главы ФРГ. В ответ он потребовал от Зеленского сначала обсудить отмену прошлого визита, прежде чем планировать следующий.
Авторы статьи назвали данный инцидент историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства. Собеседники в администрации Штайнмайера рассказали изданию, что были удивлены настойчивостью, с которой президент Германии противостоял Зеленскому.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что неправильное поведение украинского лидера на международной арене свидетельствует о том, что у него имеются психические проблемы. По мнению венгерского политика, президент нуждающегося в помощи государства не стал бы выступать против других стран так, как Зеленский против канцлера ФРГ Олафа Шольца или венгерских властей. Позже такое же мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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