Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Zvezdanews

Воздушное судно Ил-76МД, на борту которого находятся возвращенные из украинского плена российские военнослужащие, село в Подмосковье. Соответствующие кадры разместил телеканал "Звезда".

На опубликованном ролике солдаты встали возле самолета с российским флагом.

В Россию возвращена первая группа солдат до 25 лет. Взамен было передано аналогичное количество украинских военнопленных. Теперь российским бойцам предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Россия и Украина договорились провести обмен тяжелобольными и тяжелоранеными по принципу "все на всех", а также военнослужащими до 25 лет после второго раунда переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня.