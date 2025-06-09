Лавров предложил перевести ООН в Сочи по советам Сталина

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Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как предлагал лидер СССР Иосиф Сталин. Об этом в ходе "Форума будущего 2050" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу (президенту США Франклину. – Прим. ред.) Рузвельту – сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен", – рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что сейчас это сделать нереально, так как структура "глубоко пустили свои корни" в виде собственности и персонала.

"Тем более после того, как были введены постоянные контракты, персонал купил себе квартиры, дома. Если сейчас вдруг перевести (ООН в другое место. – Прим. ред.), то это будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить", – считает министр.

Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок была избрана главой 80-й сессии ГА ООН на 2025–2026 годы 2 июня. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Ее поддержали 167 стран.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Бербок на новом посту будет заниматься самопиаром и продвигать личную повестку. Она пояснила, что экс-глава МИД Германии появилась на дипломатической арене "обходным путем", использовав "политический батут". В ФРГ многие считают Бербок позором немецкой дипломатии, добавила представитель российского дипведомства.