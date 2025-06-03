РИА Новости: РФ запросила голосование по Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

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Россия запросила проведение голосования по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во Всемирной организации.

По словам первого зампострпеда РФ при ООН Дмитрия Полянского, как правило, избрание председателя Генассамблеи происходит аккламацией, то есть без голосования.

2 июня Бербок была избрана председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 годы. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Бербок была избрана секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств.

Как отметила сама экс-глава МИД ФРГ, 80-я сессия ГА ООН будет решающим моментом для Всемирной организации, так как она находится под серьезным политическим и финансовым давлением. Политик дала обещание, что ее двери будут всегда открыты для всех.