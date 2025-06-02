Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок стала председателем 80-й сессии ГА ООН

Фото: ТАСС/AP/Isabel Infantes

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) на 2025–2026 годы, передает ТАСС.

Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Бербок была избрана секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств.

Как отметила сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования, 80-я сессия ГА ООН будет решающим моментом для Всемирной организации, так как она находится под серьезным политическим и финансовым давлением. Политик дала обещание, что ее двери будут всегда открыты для всех.

О планах правительства ФРГ выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН стало известно 18 марта. При этом до этого МИД Германии сообщал, что собирается выдвинуть кандидатуру экс-генсека ОБСЕ Хельги Шмидт на данный пост. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным, что внучка нациста будет занимать эту должность в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она также отметила, что экс-глава МИД Германии гордится "подвигом деда".

