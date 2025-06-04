Захарова: Бербок займется самопиаром на посту главы сессии Генассамблеи ООН

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Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок будет заниматься самопиаром и продвигать личную повестку на посту председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что Бербок появилась на дипломатической арене "обходным путем", воспользовавшись "политическим батутом". По ее словам, в ФРГ многие, включая представителей политических партий и общественных движений, считают Бербок позором немецкой дипломатии из-за ее действий в качестве министра иностранных дел страны.

"Что можно ожидать от человека, который, по оценкам немцев, <...> является позором немецкой дипломатии, позором Германии, потому что сделал с германской дипломатией и международными отношениями то, что она сделала", – подчеркнула Захарова.

2 июня Бербок была избрана председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 год. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Бербок была избрана секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств.

Как отметила сама экс-глава МИД ФРГ, 80-я сессия ГА ООН будет решающим моментом для Всемирной организации, так как она находится под серьезным политическим и финансовым давлением. Политик дала обещание, что ее двери будут всегда открыты для всех.