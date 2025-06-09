Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:39

Политика

Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Видео: телеграм-канал "Москва 24"


Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп споткнулся, когда поднимался по трапу самолета. Видео с казусом главы Белого дома распространили местные издания.

Трампу удалось быстро справиться с координацией, после чего он добрался до входа в самолет. Отмечается, что следом за президентом на трапе споткнулся и госсекретарь США Марко Рубио.

Предшественник Трампа на посту президента США Джо Байден множество раз оказывался в новостях из-за того, что спотыкался, поднимаясь по трапу самолета. В первый раз подобный инцидент произошел еще в марте 2021 года.

Байден споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал, однако быстро смог встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт. В пресс-службе Белого дома позднее пояснили, что Байден мог оступиться из-за сильного ветра.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика