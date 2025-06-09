Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп споткнулся, когда поднимался по трапу самолета. Видео с казусом главы Белого дома распространили местные издания.

Трампу удалось быстро справиться с координацией, после чего он добрался до входа в самолет. Отмечается, что следом за президентом на трапе споткнулся и госсекретарь США Марко Рубио.

Предшественник Трампа на посту президента США Джо Байден множество раз оказывался в новостях из-за того, что спотыкался, поднимаясь по трапу самолета. В первый раз подобный инцидент произошел еще в марте 2021 года.

Байден споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал, однако быстро смог встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт. В пресс-службе Белого дома позднее пояснили, что Байден мог оступиться из-за сильного ветра.