В Совфеде раскритиковали историка из США за слова о расизме в России

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В Совете Федерации раскритиковали высказывания декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода, который заявил о расизме в России, передает "Газета.ру".

"Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим", – заявил сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что факт того, что историк является афроамериканцем, не дает ему право "нести всякую чушь". По словам Пушкова, США "каким-то боком пытаются приплести" Россию к протестам, которые возникли в стране из-за смерти Джорджа Флойда.

Афроамериканец Флойд погиб от рук полиции. Один из правоохранителей надавил ему коленом на шею, Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге он умер в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. С начала протестов было задержано около 9,3 тысячи человек по всей стране. Пентагон направил 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона.

