Глава МИД Ирана подтвердил проведение переговоров с США 11 мая в Омане

Фото: 123RF/bornamir

Четвертый раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе Иране состоится в воскресенье, 11 мая, в Омане. Это подтвердил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.

При этом иранский министр отметил, что точное время и место проведения переговоров определит оманская сторона.

Первая встреча Ирана и США по поводу иранской ядерной программы и снятия американских санкций с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча длилась около четырех часов.

Третий раунд переговоров прошел в Омане. Американским и иранским делегациям удалось конкретизировать детали относительно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению.