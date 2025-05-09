09 мая, 20:00Политика
Глава МИД Ирана подтвердил проведение переговоров с США 11 мая в Омане
Фото: 123RF/bornamir
Четвертый раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе Иране состоится в воскресенье, 11 мая, в Омане. Это подтвердил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает ТАСС.
При этом иранский министр отметил, что точное время и место проведения переговоров определит оманская сторона.
Первая встреча Ирана и США по поводу иранской ядерной программы и снятия американских санкций с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.
Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча длилась около четырех часов.
Третий раунд переговоров прошел в Омане. Американским и иранским делегациям удалось конкретизировать детали относительно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению.