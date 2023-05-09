Президент Туркмении прибыл в Москву на парад в честь Дня Победы

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в РФ.

"Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы", – говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гостями парада будут лидеры стран СНГ. Во время парада Победы они будут находиться с Владимиром Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.

По словам Пескова, для многих государств СНГ 9 Мая остается святым днем, который следует праздновать.

Накануне в российскую столицу прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению Владимира Путина. До этого в Москву с рабочим визитом прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Свое присутствие на торжественных мероприятиях в Москве также подтвердили президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ. Поздравления направили руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Также президент России поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдавии.

Путин назвал нравственным долгом сохранение традиции дружбы и взаимопомощи. Он призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, не допускать оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.



Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится