Представитель МИД КНР Цзянь: Китай примет решительные меры в ответ на пошлины Трампа

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Власти Китая ответят решительными мерами на введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины в размере 104%, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Более того, дипломат подчеркнул, что США не смогут отнять законные права китайского народа на развитие, а также суверенитет и безопасность страны.

"Мы и впредь будем принимать решительные и эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов", – цитирует Цзяня ТАСС.

Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран в начале апреля. Тариф в отношении КНР достиг 34%. В ответ на это китайские власти ввели свои пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

Также КНР призвала США прекратить практику угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. В Пекине подчеркнули, что будут продолжать вводить ответные меры на дополнительные пошлины до конца.

После этого США решили увеличить тариф до 10,4% из-за отказа Китая снять ответные санкции. Причем Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.