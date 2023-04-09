В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы – Рогов

Фото: Минобороны РФ

Серия громких взрывов была слышна в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рогова, взрывы прогремели в разных районах города, но сильнее всего они были слышны в Заводском и Шевченковском районах.

Он обещал предоставить подробности произошедшего позже.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожье. По его словам, они стянули в Запорожскую область "немалые резервы" личного состава, бронетехники и боеприпасов.

Он также сообщил, что украинские войска на линии фронта в Запорожской области курируются иностранными военными. По словам Рогова, ВСУ должны беспрекословно выполнять приказы иностранцев.

Москвичам рассказали о ходе СВО на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!