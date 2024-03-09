В учениях ВМС в Литве примут участие 10 тыс военных моряков

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Около 10 тысяч военных моряков из 16 стран прибудут в Литву на учения военно-морских сил (ВМС), которые пройдут с 4 по 21 июня нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Литвы.

Сообщается, что в двухнедельных учениях ВМС "Балтийская операция" будет задействовано около 10 тысяч военнослужащих. На время учений корабли прибудут в Литву. Также в ведомстве отметили, что координируемые Литвой учения охватят весь регион.

Маневры по тренировке обеспечения свободы судоходства будут проходить в зонах стран Балтии, а также Германии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

В четверг, 7 марта, стало известно, что Швеция официально вступит в НАТО и станет 32-м членом Альянса. Это следует из заявления Белого дома. На церемонии вступления будет присутствовать премьер Швеции Ульф Кристерссон.