Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

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Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом Альянса. Это следует из заявления Белого дома.

"Швеция формально присоединится к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м членом Альянса", – приводит заявление "Интерфакс".

На церемонии вступления будет присутствовать премьер Швеции Ульф Кристерссон. Президент США Джо Байден выступит с обращением в 21:00 по местному времени (в 05:00 по московскому).

До этого СМИ заявили, что страна официально вступит в НАТО 11 марта. Предполагалось, что в этот день в штаб-квартире Альянса поднимут ее флаг. Это будет означать присоединение к организации.

Ранее Швеция присоединилась к учениям НАТО. В МИД РФ сочли военные тренировки Альянса с участием страны провокационными и обещали внимательно следить за происходящим.

