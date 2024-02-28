Церемония вступления Швеции в НАТО перенесена – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marton Monus

Церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс переносится и, вероятно, пройдет не раньше следующей недели. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на приближенных к ситуации источников.

В СМИ заявили, что это связано с тем, что избранному главе Венгрии Тамашу Шуйоку еще необходимо вступить в должность. В настоящее время точной даты нет, однако, по информации агентства, церемония может состояться на следующей неделе или через неделю. Вероятно, эти планы могут перенестись на более поздний срок.

Как сообщают источники, предварительно церемония запланирована на 1 марта. В СМИ напомнили, что 26 февраля парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

Ранее венгерский парламент ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Всего выступили за 188 человек, а еще 6 были против. В общей сложности в парламенте страны 199 депутатов. Страна стала последней в Альянсе, которая одобрила шведскую заявку.

24 января премьер-министр страны Виктор Орбан после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что правительство Венгрии выразило поддержку в связи с будущим вступлением Швеции в НАТО.



Президент Турции Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО