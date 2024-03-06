Швеция официально вступит в НАТО 11 марта – СМИ

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Флаг Швеции поднимут в штаб-квартире Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта. Церемония будет означать официальное вступление страны в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации изданий, в подписании акта будут участвовать глава правительства Швеции Ульф Кристерссон и главком ВС страны Микаэль Бюден.

В конце февраля стало известно о переносе церемонии вступления Швеции в Североатлантический альянс. Это было связано с тем, что избранному главе Венгрии Тамашу Шуйоку необходимо было вступить в должность.

5 марта новый венгерский лидер ратифицировал членство Швеции в НАТО. До этого соглашение о вступлении страны в Альянс одобрил парламент Венгрии. Республика стала последней в блоке страной, поддержка которой была необходима для обеспечения членства.



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