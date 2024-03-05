Президент Венгрии ратифицировал членство Швеции в НАТО

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал членство Швеции в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис венгерского лидера.

До этого соглашение о вступлении Швеции в Альянс ратифицировал венгерский парламент. За выступили 188 человек, а еще 6 были против. Страна стала последней в НАТО, которая одобрила заявку.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерские власти выразили поддержку в связи с будущим вступлением страны в Альянс.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва внимательно следит за учениями НАТО Nordic Response 24 с участием Финляндии и Швеции. Он добавил, что российская сторона считает данные мероприятия провокационными.

Президент Турции Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО