05 марта, 18:24Политика
Президент Венгрии ратифицировал членство Швеции в НАТО
Фото: AP Photo/Denes Erdos
Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал членство Швеции в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис венгерского лидера.
До этого соглашение о вступлении Швеции в Альянс ратифицировал венгерский парламент. За выступили 188 человек, а еще 6 были против. Страна стала последней в НАТО, которая одобрила заявку.
В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерские власти выразили поддержку в связи с будущим вступлением страны в Альянс.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва внимательно следит за учениями НАТО Nordic Response 24 с участием Финляндии и Швеции. Он добавил, что российская сторона считает данные мероприятия провокационными.
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