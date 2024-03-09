Российские силы отбили несколько атак ВСУ в районе Работина – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отбили несколько атак Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, атаки ВСУ не прекращаются, и основная проблема в дронах противника.

"Все очень напряженно, но наши ребята выдерживают оборону", – сказал Рогов.

Он добавил, что за минувшие сутки ВКС России несколько раз накрывали перебрасываемые на этот участок линии боевого соприкосновения подкрепления ВСУ, в частности в Малой Токмачке.

В конце февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области.

В ведомстве отметили, что штурм происходил во взаимодействии со всеми видами войск. В его ходе отработали воздушная и наземная разведка, а также была проведена мощная артиллерийская подготовка.

Подразделения ВС России имеют преимущество в артиллерии в Запорожской области, в связи с чем противник не способен дать отпор.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения