Начальника Генштаба ВСУ Шапталу отправили в отставку вслед за главкомом Залужным

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Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

На его место президент назначил Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.

"Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны", – заявил Зеленский.

Баргилевича он назвал опытным человеком, который понимает задачи и цели Киева в конфликте.

8 февраля Залужный был отправлен в отставку с должности главкома ВСУ. Его место занял Александр Сырский, который до этого руководил сухопутными войсками.

Иностранные СМИ подметили, что украинские солдаты уже дали новому главкому прозвища Мясник и Генерал 200 из-за огромного количества потерь, которые понесли ВСУ под его руководством. Один из украинских капитанов указал на то, что назначение Сырского на пост является плохим решением.



Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины