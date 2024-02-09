Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Украины, был ли Залужный в ВСУ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который стал отрицать факт наличия украинских пленных на борту сбитого самолета Ил-76.

"Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?" – цитирует ее РИА Новости.

Ранее газета The New York Times написала, что чиновники США на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой из комплекса Patriot.

Кроме того, американские чиновники признают вероятным, что некоторые из людей на борту были украинскими пленными. При этом они не подтверждали личности людей, находившихся в самолете.

Согласно заявлениям источников газеты, система Patriot, из которой был совершен удар по самолету Ил-76, была предоставлена не США, а одной из европейских стран.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

СК РФ выяснил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил.

Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он подчеркивал, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

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