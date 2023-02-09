Аналитик объяснил слова польского премьера о поражении России

Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Аналитик Владимир Оленченко считает, что слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что поражение РФ – смысл существования Польши, не отражают позицию всей страны. Об этом пишет RT.

"Понятно, что он отражает мнение только части польского общества. Говорить от всей Польши у него нет ни юридических оснований, ни идеологических", – отметил эксперт.

Польшу в настоящее время возглавляют русофобы, подчеркнул Оленченко. По его мнению, Моравецкий делает заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что подобные высказывания могут быть частью избирательной кампании в преддверии осенних выборов. Моравецкий надеется таким образом привлечь радикально настроенных граждан.

По словам эксперта, польский премьер исчерпал себя. Ему остается только продолжать и дальше продвигать западную повестку, резюмировал Оленченко.

Ранее Моравецкий заявил, что поражение России является смыслом жизни Варшавы и Европы. Он также одобрил решение Германии по поставке Киеву танков Leopard 2. Польский политик указал, что лучше поздно, чем никогда.

До этого он говорил о том, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны. Он также высказался, что конец спецоперации России наступит только тогда, когда Москва решит покинуть украинскую территорию.

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