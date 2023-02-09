Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку – СМИ

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Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Эрик Грин <...> уходит со своего поста и покидает дипломатическую службу после более трех десятков лет работы", – указано в сообщении.

Грин получил пост старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) после начала президентства Джозефа Байдена.

Глава СНБ Джейк Салливан считает, что Грин занимал центральную роль в работе над разработкой мер в отношении России. Кроме того, глава СНБ высоко оценивал роль Грина в работе над поддержкой Украины. По мнению Салливана, идеи и действия уходящего в отставку директора по России "снова и снова оказывались решающими".

Ранее сообщалось, что в отставку подала глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт. Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.

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