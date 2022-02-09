Посол РФ в США заявил, что Белый дом не отказался от угроз его выдворения

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не поменял свою позицию о его выдворении.

"Ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день", – цитирует дипломата РИА Новости.

В конце января Антонов сообщил, что Госдеп поставил России ультиматум: посол РФ в Вашингтоне должен будет покинуть США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве.

При этом к 30 июня из страны должны уехать еще 28 российских дипломатов. По словам Антонова, прошедшие 3 февраля в Вене консультации представителей РФ и США о нормализации работы посольств закончились безрезультатно.

