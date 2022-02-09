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Москва 24

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политика

9 февраля, 11:52

РФ потребовала начать арбитраж против США из-за визовых проблем

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что передал послание генсеку организации Антониу Гутерришу от главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова с требованием о проведении арбитража в связи с визовыми проблемами с Соединенными Штатами.

"Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра иностранных дел РФ, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Небензя уточнил, что постоянное представительство РФ при ООН испытывает давление, которое связано с неурегулированностью визовых вопросов с американской стороной. Он пояснил, что наблюдаются сильные визовые трудности, касающиеся, в частности, продления виз действующим сотрудникам, которые при истечении документа не могут покинуть государство, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, например смерть близких родственников.

Постпред отметил, что дипломаты пытаются напрямую связываться с американской миссией и ряд вопросов удается решить.

"Тем не менее это все полумеры, это несистемное решение проблемы", – отметил Небензя.

О том, что Россия попросила генсека ООН незамедлительно задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи российским дипломатам виз США, стало известно в ноябре прошлого года.

Представитель РФ в Шестом комитете Генассамблеи Организации Объединенных Наций Сергей Леонидченко отмечал, что проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России.

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