РФ потребовала начать арбитраж против США из-за визовых проблем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что передал послание генсеку организации Антониу Гутерришу от главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова с требованием о проведении арбитража в связи с визовыми проблемами с Соединенными Штатами.
"Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра иностранных дел РФ, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Небензя уточнил, что постоянное представительство РФ при ООН испытывает давление, которое связано с неурегулированностью визовых вопросов с американской стороной. Он пояснил, что наблюдаются сильные визовые трудности, касающиеся, в частности, продления виз действующим сотрудникам, которые при истечении документа не могут покинуть государство, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, например смерть близких родственников.
Постпред отметил, что дипломаты пытаются напрямую связываться с американской миссией и ряд вопросов удается решить.
"Тем не менее это все полумеры, это несистемное решение проблемы", – отметил Небензя.
О том, что Россия попросила генсека ООН незамедлительно задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи российским дипломатам виз США, стало известно в ноябре прошлого года.
Представитель РФ в Шестом комитете Генассамблеи Организации Объединенных Наций Сергей Леонидченко отмечал, что проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: