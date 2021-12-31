Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам

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США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам ради односторонних уступков для себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Соединенные Штаты ограничивают выдачу виз, ссылаясь на нехватку персонала. Он также отметил, что в настоящее время ситуация остается сложной.
"С 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это – суверенное решение США", – напомл Лавров в интервью РИА Новости.
При этом глава российского МИД подчеркнула, что РФ регулярно ставит вопрос о необходимо нормализации процесса выдачи виз, однако Вашингтон вряд ли пойдет на послабление из-за ухудшающихся отношений между странами.
Лавров также отметил, что американское посольство может без труда избежать "нехватки персонала", заполнив квоту в 455 сотрудников. Это позволило бы стабилизировать работу консульской службы, считает министр иностранных дел России.
Ранее в Госдеп США отнес россиян к категории "Homeless Nationalities" (дословно переводится как "бездомные национальности". – Прим. ред.), члены которой не могут получить американскую визу на территории своей страны. Гражданам РФ рекомендовали обращаться за визой в Варшаву.
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