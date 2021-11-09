Россия просит ООН запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США

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Россия просит генсека ООН незамедлительно задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи российским дипломатам виз США.

Об этом во вторник, 9 ноября, заявил представитель РФ в Шестом комитете Генассамблеи Организации Объединенных Наций Сергей Леонидченко.

"Проблемы с визами и транспортными ограничениями затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России", – приводит слова Леонидченко РИА Новости.

Он отметил, что многие из тех, кто успешно прошел конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут въехать в Соединенные Штаты, чтоб приступить к работе. По мнению Леонидченко, это фактически равносильно объявлению таких граждан нежелательными лицами.

"Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру", – заключил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала американские власти начать налаживание отношений с Москвой в части разрешения кризиса с визами и прочих проблем.