Захарова призвала США наладить отношения с Россией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала власти Соединенных Штатов начать налаживание отношений с Россией. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Во время передачи Захарову спросили, существует ли шанс разрешения кризиса с визами и прочих проблем в отношениях с Вашингтоном.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации", – ответила дипломат.

Она подчеркнула, что для налаживания отношений между РФ и США американские власти должны принять ряд практических шагов.

"Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик", – пояснила Захарова.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Сообщалось, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.