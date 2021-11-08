Захарова призвала США наладить отношения с Россией

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала власти Соединенных Штатов начать налаживание отношений с Россией. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
Во время передачи Захарову спросили, существует ли шанс разрешения кризиса с визами и прочих проблем в отношениях с Вашингтоном.
"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации", – ответила дипломат.
Она подчеркнула, что для налаживания отношений между РФ и США американские власти должны принять ряд практических шагов.
"Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик", – пояснила Захарова.
Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Сообщалось, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.
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