Госдеп США рекомендовал россиянам получать визу в Варшаве

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Госдеп США отнес россиян к категории "Homeless Nationalities" (дословно переводится как "бездомные национальности". – Прим. ред.), члены которой не могут получить американскую визу на территории своей страны. Гражданам РФ рекомендовали обращаться за визой в Варшаву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В эту же категорию США включает страны, в которых дипломаты не могут обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульств.

К категории "Homeless Nationalities" также относятся жители Кубы, Эритрем, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона наблюдается положительная динамика. Он также призвал развивать экономические связи.

