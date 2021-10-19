Вице-премьер Оверчук рассказал о позитивной динамике в отношениях России и США

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В отношениях Москвы и Вашингтона наблюдается положительная динамика, которую необходимо усиливать с помощью развития экономических связей, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Тот факт, что мы встречались и разговаривали именно в таком ключе, говорит о том, что позитивная динамика есть. Сейчас очень многое будет зависеть и от них, и от нас, чтобы эту динамику наращивать, развивать экономические связи, развивать связи в области экономической повестки", – рассказал он.

На прошлой неделе Оверчук посетил США, где встретился с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман назвала встречу с Оверчуком продуктивной, а также заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией.