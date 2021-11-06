Посольство РФ потребовало от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

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Россия хочет получить компенсацию за потерю доступа к дипломатической собственности в США. Об этом сообщил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI.
"Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли", – подчеркнул дипломат.
Кошелев отметил, что речь идет о шести конфискованных объектах. Общие потери за прошедшее время простоя составляют сотни тысяч долларов, считает представитель посольства.
"Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности", – сказал Кошелев.
За последние годы посольство 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой посетить объекты для их инвентаризации и осмотра. При этом российские дипломаты регулярно получали отказ.
В то же время, ответственность за состояние зданий несет Россия. В частности, объект в штате Мэриленд нуждается в обязательном капитальном ремонте.
"Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема привести их в нормальное состояние", – выразил мнение Кошелев.
По словам дипломата, в ближайшее время разрешения данной ситуации не ожидается. По его мнению, без этого нормализация отношений невозможна.
"Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности", – считает представитель посольства.
Вопрос дипсобственности для Москвы становится самым острым раздражителем в отношениях, заявил Кошелев.
Ранее в посольстве РФ оценили шансы на решение визовой проблемы с США. Там выразили готовность к переговорам с американской стороной.
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