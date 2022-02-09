Запад ведет информационную войну против России – посол РФ в США

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Запад развязал информационную войну против России. Об этом сообщает ТАСС.

"Никто не отменял информационную войну. Информационная война навязана, информационная война продолжается. И образчиком этой неприемлемой информационной кампании является недавняя публикация Bloomberg, когда было сказано о том, что уже Россия напала на Украину", – отметил дипломат.

Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.