Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

9 февраля, 16:31
Фото: ТАСС/Архип Верещагин
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления четыре раза встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне.
На выступлении в тбилисском суде он пояснил, что встречи были тайными. В ходе разговоров Саакашвили призывал Лукашенко не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
"Бумаги (о поездках. – Прим. ред.), которые распространили, должны были быть тайными. Однако, раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей", – цитирует Саакашвили РИА Новости.
Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября. Позже в этот же день его задержали.
Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. В отношении его, помимо этого, возбуждено несколько уголовных дел.
Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием
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