Экс-президент Польши нацелился на захват Москвы из-за Украины

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Бывший лидер Польши Лех Валенса прокомментировал ситуацию вокруг Украины и якобы готовящееся "нападение" России, сообщает газета Rzeczpospolita.
По мнению экс-президента, западным государствам следует проявить жесткость. Лех Валенса подчеркнул, что до этого он относился с большим уважением к властям РФ, но на сегодняшний день Москва зашла слишком далеко.
"Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве ", – отметил Валенса.
Кроме того, по словам политика, Польша в данной ситуации должна оказать помощь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения в зарубежной прессе о том, что Россия якобы на 70% готова к вторжению на Украину, являются еще одним шедевром американской пропагандистской войны.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в свою очередь, отметил, что полномасштабное нападение маловероятно из-за отсутствия достаточного количества российских военных у границ с Украиной.
Загороднюк выразил мнение, что РФ в любой момент может захватить какой-нибудь украинский город, однако до сих пор не направила к границе 200 тысяч военных, которые нужны, чтобы это осуществить.
В Москве считают неприемлемой мысль о военном конфликте между РФ и Украиной
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