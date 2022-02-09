Посольство России поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

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Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что приветствует желание США проводить переговоры о принципе неделимой безопасности. Об этом российские дипломаты сообщили в публикации в официальном аккаунте дипведомства в Facebook.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в США готовы обсуждать с РФ вопросы по повышению прозрачности военных учений. Кроме того, в Вашингтоне увидели возможности для снижения рисков, связанных с данной темой.

"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе", – ответили в российском посольстве.

Там обратили внимание, что власти США интерпретируют данную концепцию слишком однобоко. В частности, американская сторона выступает за право любых государств на свободный выбор военных союзов, но отрицает обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

"Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры Альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу", – пояснили в российском дипведомстве.

В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

2 февраля испанская газета El Pais неизвестным образом заполучила и опубликовала тексты соответствующих ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.