Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

03:41

ФРГ, Франция и Польша призвали Россию начать содержательный диалог по безопасности

политика

Фото: EPA/TASS/HANNIBAL HANSCHKE

России необходимо снизить напряженность у границ Украины и принять участие в содержательных переговорах по безопасности в Европе, считают лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда. Соответствующее совместное заявление опубликовано после саммита Веймарского треугольника в Берлине, передает РИА Новости.

"Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будут иметь высокую цену", – говорится в документе.

Лидеры Германии, Франции и Польши также подчеркнули обеспокоенность концентрацией военных из РФ "в и вне Украины". Шольц, Макрон и Дуда выступили за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.

В заявлении добавляется, что участники саммита нацелены на дипломатическое урегулирование вопроса. В этой связи лидеры стран высказали поддержку нормандскому формату и Минским соглашениям.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Соединенные Штаты и Альянс готовы к продолжению переговоров с Россией. Кроме того, политики подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения. В свою очередь, президент Франции пообещал затронуть этот вопрос на переговорах с Зеленским.

В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал безумием сообщения западных стран о потенциальном захвате Киева со стороны РФ. Таким образом он прокомментировал материал издания The Washington Post, в котором авторы предположили, что Россия могла бы захватить Киев за несколько дней.

The Washington Post предрекает падение Киева за пару дней в случае войны с РФ

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать