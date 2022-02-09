ФРГ, Франция и Польша призвали Россию начать содержательный диалог по безопасности

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России необходимо снизить напряженность у границ Украины и принять участие в содержательных переговорах по безопасности в Европе, считают лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда. Соответствующее совместное заявление опубликовано после саммита Веймарского треугольника в Берлине, передает РИА Новости.

"Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будут иметь высокую цену", – говорится в документе.

Лидеры Германии, Франции и Польши также подчеркнули обеспокоенность концентрацией военных из РФ "в и вне Украины". Шольц, Макрон и Дуда выступили за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины.

В заявлении добавляется, что участники саммита нацелены на дипломатическое урегулирование вопроса. В этой связи лидеры стран высказали поддержку нормандскому формату и Минским соглашениям.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Соединенные Штаты и Альянс готовы к продолжению переговоров с Россией. Кроме того, политики подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения. В свою очередь, президент Франции пообещал затронуть этот вопрос на переговорах с Зеленским.

В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал безумием сообщения западных стран о потенциальном захвате Киева со стороны РФ. Таким образом он прокомментировал материал издания The Washington Post, в котором авторы предположили, что Россия могла бы захватить Киев за несколько дней.