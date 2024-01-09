Средства ПВО РФ перехватили 10 снарядов РСЗО Vampire за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны РФ перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire за сутки. Министерство обороны России рассказало об этом, опубликовав в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка ЛНР и Марьинка ДНР", – сообщается в публикации.

Ранее системы противовоздушной обороны обнаружили и сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.

До этого дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над Крымом.



Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки