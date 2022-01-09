Блинкен заявил о желании Путина восстановить СССР

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Владимир Путин хочет восстановить сферу влияния над странами, которые раньше были частью СССР, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это был рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам. Мы не вернемся к этому", – сказал он телеканалу CNN.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об опасениях, что Владимир Путин собирается войти в историю, воссоздав Советский Союз. Говоря о возможном военном конфликте между Москвой и Киевом, она отметила, что такое противостояние будет стоить большой крови, поскольку в сравнении с 2014 годом украинская армия стала модернизированной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что СНГ, ЕврАзЭС, союзное государство России и Белоруссии и другие интеграционные структуры, возникшие на территории бывшего СССР, не являются попыткой его реинкарнации.
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