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Новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть Евросоюз из-за нарастающих разногласий между Германией, Францией и Брюсселем. Об этом сообщает издание Daily Express.

Соответствующее соглашение было подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сделка разрабатывалась 25 лет и охватит более 700 миллионов человек.

Авторы материала указывают, что во Франции опасаются этого соглашения, поскольку из-за него внутренние рынки мяса птицы и говядины в стране будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки.

Берлин, наоборот, выражает полную поддержку данной сделке, считая, что она позитивно скажется на экспорте. В частности, глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил, что соглашение даст мощный импульс роста немецкой и европейской экономике.

В конце ноября правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном варианте предвыборной программы выступила за выход ФРГ из Евросоюза. Депутаты фракции считают, что Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.

Зарубежные СМИ ранее предупреждали, что на Европу надвигается газовый кризис из-за снижения запасов в хранилищах и потенциального сокращения российских поставок. За этот год цены на газ увеличились на 45%.