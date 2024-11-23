Bloomberg: Европе грозит новый газовый кризис из-за роста цен на 45%

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Газовый кризис надвигается на Европу из-за снижения запасов в хранилищах и потенциального сокращения российских поставок. За этот год цены на газ увеличились на 45%, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в связи с зимой в Европе произошел резкий рост спроса на газ для отопления. Кроме того, проблемы появились из-за слабых ветров в районе ветровых электростанций, из-за чего те работают не в полную мощность.

"Это становится похожим на 2022 год, когда ЕС был готов покупать газ за любую цену", – отметил аналитик Арне Ломанн Расмуссен.

Как подчеркнуло агентство, летом следующего года стоимость газа окажется еще выше, чем зимой. При этом наиболее пострадавшей станет Германия, которая уже сейчас испытывает трудности в сферах автомобилестроения, машиностроения и химической промышленности.

Между тем Россия в сентябре стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с мая 2022 года, ее доля составила 23,7%. Европейские компании приобрели у РФ газа на 1,4 миллиарда евро – на треть больше, чем в сентябре 2023 года. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный. На втором месте по поставкам газа в ЕС оказался Алжир.

