В США готовят новое уголовное дело против Хантера Байдена – СМИ

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Федеральные прокуроры готовят новое уголовное дело в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что точный характер обвинений не удалось выяснить, поскольку судебные документы не были обнародованы.

В сентябре этого года Хантеру Байдену были предъявлены три обвинения, в том числе во владении оружием.

Мужчине грозит до 25 лет заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов. Хантер подозревается в том, что в 2018 году он, решив купить револьвер Colt Cobra, соврал продавцу, что не употребляет наркотики.

Позже сын американского президента подал в суд на налоговую службу США, обвинив ее в неспособности защитить его личные данные. Основанием для иска стали действия специалистов службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, которые выступали с публичными заявлениями, давали интервью СМИ и показания конгрессу.

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