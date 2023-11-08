В ХАМАС заявили, что освободят заложников только при обмене их на соратников

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Палестинское радикальное движение ХАМАС готово освободить заложников при условии их обмена на соратников, содержащихся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя группировки Абу Убайды.

Он подчеркнул, что вопрос освобождения заложников еще на рассмотрении. Единственный путь к решению проблемы – заключение сделки по их полному или частичному обмену, сказал Убайда.

Убайда добавил, что в тюрьмах Израиля находятся бойцы ХАМАС и гражданские лица. На них и может быть произведен обмен заложников.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на 3-дневную паузу в боях в секторе Газа для продвижения в вопросе освобождения пленных.

По данным портала Axios, США, Израиль и Катар обсуждают предложение, по которому ХАМАС освободит 10–15 пленников, а паузу использует для установления их личностей и передачи списка имен заложников.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

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