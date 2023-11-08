Солдат 128-й бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели сослуживцев – СМИ

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Солдат 128-й горно-штурмовой бригады возложил ответственность за гибель более 50 украинских бойцов во время награждения на подконтрольной Киеву части Запорожской области на свое командование. Об этом сообщает The Washington Post.

"Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились", – заявил солдат.

Он рассказал, что российский ракетный удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Там, по словам солдата, "собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты". Военнослужащий заявил, что из-за этого погибли "многие офицеры".

Ранее сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военных под Красным Лиманом в зоне СВО. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено, а украинские силы выдохлись. По его словам, украинские силы если и атакуют, то идут малыми группами, потому что их роты уже некомплектные из-за потерь.

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