Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено – Балицкий

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено, украинские силы выдохлись. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе – практически агония украинского режима", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Балицкого, ВСУ сейчас совершенно выдохлись и если и атакуют, то идут малыми силами, потому что их роты уже некомплектные. Он отметил, что их изначальные планы пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым полностью провалились.

Губернатор отмечает, что украинские силы сейчас практически не используют бронетехнику, потому что ВС РФ ее очень успешно уничтожают. По мнению Балицкого, западные кураторы умеют считать деньги и им жалко свою технику, но совершенно не жалко украинских солдат.

До этого стало известно, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Генерал считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

Сообщается также, что Зеленский намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ. Украинский лидер также планирует осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы.

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