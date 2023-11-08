Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

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Демократы в сенате конгресса США заблокировали законопроект республиканцев о выделении помощи Израилю без упоминания Украины. Об этом сообщает Reuters.

"Демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошел палату представителей, но не предусматривает помощи Украине", – указано в сообщении.

Сенаторы высказались против документа и заявили, что выступают за предоставление помощи не только Израилю, но и Украине. Они уточнили, что готовят собственный законопроект о финансировании и будут готовы представить его уже на этой неделе.

Ранее также стало известно, что президент США Джо Байден обещал наложить вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины.

Байден выступает за то, чтобы конгресс согласовал бюджет на помощь одновременно Израилю и Украине, в то время как спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает, что запрос о помощи Киеву потребует отдельного обсуждения законодателей.



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