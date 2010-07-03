Президенту Казахстана понравился Омск

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что ему очень понравился Омск.

"Я успел посмотреть город, хотя и из окна машины, но, тем не менее, получил самые приятные впечатления", – сказал он.

Как сообщает ТАСС, Токаев также поблагодарил президента России Владимира Путина и всех жителей за гостеприимство.

"Я очень рад быть в этом городе", – заверил президент Казахстана. "Добро пожаловать!" – пожелал Путин. Встреча глав государств прошла перед пленарным заседанием форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

"Я заметил, что подготовка в городе была проведена очень большая, значительная", – добавил Токаев. Он также отметил, что "успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, окунуться в местную жизнь".

Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность президента 12 июля. Предыдущий глава страны Нурсултан Назарбаев в марте объявил об отставке и передал полномочия спикеру парламента.