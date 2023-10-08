Прибывшего в Польшу Зеленского не встретил ни один чиновник

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Украинского лидера Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник во время его визита в страну. Об этом экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

"После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие", – поделился эксперт.

Власти Польши с 16 сентября утвердили бессрочный запрет на ввоз зерна из Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу на территорию страны.

Украинские власти на этом фоне подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против в связи с аграрным скандалом.

Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше