Консервативная партия ХСС лидирует на выборах в Баварии с 36,5%

Фото: ТАСС/dpa/Lando Hass

Консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС) набрала на выборах в германской федеральной земле Бавария 37% голосов. Такими данными первых экзитполов поделился телеканал ARD.

На второе место претендуют правые из "Альтернативы для Германии" с 16%, "зеленые" с 15,5% и региональная партия "Свободные избиратели" с 14%. При этом социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, набрал худший результат в истории в этой земле – 8,5%.

Партия ХДС занимает лидирующие позиции и в германской федеральной земле Гессен, набрав там с 35,5%. На второе место претендуют правые из "Альтернативы для Германии" и СДПГ.

Ранее сообщалось, что на лидера партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы напали. Это произошло во время предвыборного мероприятия фракции в Баварии. Политик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

При этом в полиции ФРГ версию о нападении не подтвердили.