Поездка Зеленского в США войдет в историю как политический провал – СМИ

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Провал визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в учебники истории. Такое мнение выразил обозреватель UnHerd Томас Фаци.

"Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе", – написал он.

По мнению Фаци, украинского лидера в США встретили "довольно прохладно". Кроме того, Зеленского даже не допустили до выступления на совместной сессии конгресса.

Член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц вскоре после визита Зеленского заявил, что Украина не должна рассчитывать на неограниченную помощь от США, так как эра карт-бланшей закончилась. По его мнению, правительство США игнорирует проблемы собственной страны, и вынуждает американцев нести бремя помощи Киеву.

Президент США Джо Байден поддержал проект продления финансирования правительства США. Он также отдельно прокомментировал тот факт, что в проект не включены новые средства для поддержки Украины, и заявил, что власти США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы американская поддержка Киева была прервана.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева